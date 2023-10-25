Разоблачена попытка российских спецслужб вербовать украинских подростков для антисемитских провокаций

СБУ разоблачила ТГ-сообщество подростков, которые под руководством спецслужб рф распространяли нацистскую символику и занимались антисемитизмом.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила новую попытку российских спецслужб расшатать внутреннюю обстановку в Украине и дискредитировать страну на международной арене. С помощью вербовки несовершеннолетних украинских юношей, спецслужбы российской федерации пытались спровоцировать антисемитские настроения в регионах, в частности на Житомирщине, а также в городах Днепр, Львов и Винница, - сообщили в СБУ.

Группа включала 13-17-летних учеников местных школ. Для их дистанционной вербовки российские спецслужбы создали молодежный праворадикальный Telegram-канал.

По полученным медиафайлам российские спецслужбы создавали фейковые публикации на зарубежных СМИ, направленные на дискредитацию Украины.

В Житомирской области был обнаружен 15-летний школьник из города Радомышль, которым в течение длительного времени психологически манипулировали через интернет. Оккупанты требовали от него антисемитские надписи на одном из мемориальных знаков на территории области.

В городах Днепр, Львов и Винница были выявлены местные участники подконтрольного россии Telegram-канала. Они отмечались как школьники местных учебных заведений. Российские спецслужбы призывали их к актам вандализма на памятниках жертвам Холокоста.

В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства, возбужденного по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- Часть 2 статьи 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего);

- Часть 1 статьи 300 (ввоз, изготовление или распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию);

- Часть 1 статьи 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

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