Не обеспечили хранение музыкального оборудования более чем на 2,7 млн грн: разоблачена должностница Покровского горсовета и предпринимателя

Подозреваемая в нарушение требований должностной инструкции по устной договоренности передала на хранение принадлежащее ее отделу акустическое оборудование стоимостью 2,7 млн грн знакомому предпринимателю.

Сообщено о подозрении начальнице отдела культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета Донецкой области в служебной халатности и служебном подлоге (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 УК Украины), а также физическому лицу предпринимателю в присвоении и растрате чужого имущества, которое было вверено лицу совершенному в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в марте 2022 года мэр Покровского городского совета Донецкой области своим распоряжением дал указание коммунальным предприятиям и структурным подразделениям провести эвакуацию ценного имущества в безопасные районы и заключить договоры ответственного хранения.

«Подозреваемая, будучи ответственной за сохранность товарно-материальных ценностей, в нарушение требований должностной инструкции по устной договоренности передала на хранение принадлежащее ее отделу акустическое оборудование стоимостью 2,7 млн грн знакомому предпринимателю.

Отсутствие письменного договора о передаче этого имущества, его количества и обязанностей сторон предоставило возможность предпринимателю распоряжаться им по своему усмотрению и продать его посторонним.

В дальнейшем, во избежание уголовной ответственности, чиновница составила задним числом заведомо ложные официальные документы, а именно договор с физическим лицом о передаче имущества на хранение и акте передачи-приема музыкального оборудования с поддельной подписью хранителя», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Следствие продолжается.

Фото: Киевская городская прокуратура

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.