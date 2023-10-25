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  1. В Украине

Не обеспечили хранение музыкального оборудования более чем на 2,7 млн грн: разоблачена должностница Покровского горсовета и предпринимателя

19:35, 25 октября 2023
Подозреваемая в нарушение требований должностной инструкции по устной договоренности передала на хранение принадлежащее ее отделу акустическое оборудование стоимостью 2,7 млн грн знакомому предпринимателю.
Не обеспечили хранение музыкального оборудования более чем на 2,7 млн грн: разоблачена должностница Покровского горсовета и предпринимателя
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Сообщено о подозрении начальнице отдела культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета Донецкой области в служебной халатности и служебном подлоге (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 УК Украины), а также физическому лицу предпринимателю в присвоении и растрате чужого имущества, которое было вверено лицу совершенному в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в марте 2022 года мэр Покровского городского совета Донецкой области своим распоряжением дал указание коммунальным предприятиям и структурным подразделениям провести эвакуацию ценного имущества в безопасные районы и заключить договоры ответственного хранения.

«Подозреваемая, будучи ответственной за сохранность товарно-материальных ценностей, в нарушение требований должностной инструкции по устной договоренности передала на хранение принадлежащее ее отделу акустическое оборудование стоимостью 2,7 млн грн знакомому предпринимателю.

Отсутствие письменного договора о передаче этого имущества, его количества и обязанностей сторон предоставило возможность предпринимателю распоряжаться им по своему усмотрению и продать его посторонним.

В дальнейшем, во избежание уголовной ответственности, чиновница составила задним числом заведомо ложные официальные документы, а именно договор с физическим лицом о передаче имущества на хранение и акте передачи-приема музыкального оборудования с поддельной подписью хранителя», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Следствие продолжается.

Фото: Киевская городская прокуратура

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