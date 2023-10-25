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  1. В Украине

В Украине увеличены сроки пребывания военнослужащих на лечении

19:49, 25 октября 2023
В Украине увеличен срок непрерывного пребывания военнослужащих на лечении, при этом сохраняется денежное и материальное обеспечение.
В Украине увеличены сроки пребывания военнослужащих на лечении
Источник фото: АрмияInform
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В Украине вступил в силу закон, который предусматривает увеличение сроков непрерывного пребывания военнослужащих на лечении, - пишет АрмияInform.

Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц", внесены изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Согласно новым правилам, продолжительность отпуска на лечение определяется в зависимости от характера заболевания или травмы. Отпуск предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не может превышать двух суток в один конец.

Общий срок непрерывного пребывания военнослужащего в медицинских учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью или в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) составляет не менее недели и не может превышать в целом четыре месяца подряд (за исключением случаев, когда законодательством предусмотрены более длительные сроки лечения).

В случае направления военнослужащего на лечение за границу в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, общее время его пребывания на лечении за рубежом, включая время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать двенадцати месяцев подряд.

Важно отметить, что в течение всего периода лечения и пребывания в отпуске для лечения военнослужащего сохраняется его денежное и материальное обеспечение.

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