Как изменить КВЭД общественного формирования: разъяснение

Гражданам назвали перечень документов, которые нужно подавать при изменении вида экономической деятельности.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев напомнило, как изменить код вида экономической деятельности (КВЭД) общественного формирования.

Для того чтобы изменить КВЭД в орган государственной регистрации подаются следующие документы:

Общественное объединение (общественная организация, общественный союз)

Экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения уполномоченного органа управления об изменениях (протокол). Реестр присутствующих лиц, участвовавших в заседании уполномоченного органа управления. Платежный документ об уплате регистрационного сбора. Заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования (форма 4 от 17.07.2023 г.).

Профсоюз

Экземпляр оригинала или копия решения уполномоченного органа управления об изменениях (протокол), удостоверяемых нотариально с обязательным использованием специальных бланков нотариальных документов. Заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования (форма 4 от 17.07.2023 г.).

Структурное образование политической партии:

Экземпляр оригинала или копия решения уполномоченного органа управления об изменениях (протокол), удостоверяемых нотариально с обязательным использованием специальных бланков нотариальных документов. Заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования (форма 4 от 17.07.2023 г.). Платежный документ об уплате регистрационного сбора.

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