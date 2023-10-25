Как изменить КВЭД общественного формирования: разъяснение

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев напомнило, как изменить код вида экономической деятельности (КВЭД) общественного формирования.
Для того чтобы изменить КВЭД в орган государственной регистрации подаются следующие документы:
Общественное объединение (общественная организация, общественный союз)
- Экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения уполномоченного органа управления об изменениях (протокол).
- Реестр присутствующих лиц, участвовавших в заседании уполномоченного органа управления.
- Платежный документ об уплате регистрационного сбора.
- Заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования (форма 4 от 17.07.2023 г.).
Профсоюз
- Экземпляр оригинала или копия решения уполномоченного органа управления об изменениях (протокол), удостоверяемых нотариально с обязательным использованием специальных бланков нотариальных документов.
- Заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования (форма 4 от 17.07.2023 г.).
Структурное образование политической партии:
- Экземпляр оригинала или копия решения уполномоченного органа управления об изменениях (протокол), удостоверяемых нотариально с обязательным использованием специальных бланков нотариальных документов.
- Заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования (форма 4 от 17.07.2023 г.).
- Платежный документ об уплате регистрационного сбора.
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