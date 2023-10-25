Раді рекомендували прийняти за основу законопроект про дерадянізацію законодавства щодо житлової політики

Метою законопроекту є створення правових засад для нової системи законодавства, що регулює основні засади державної житлової політики з врахуванням кращих практик країн ЄС.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект про внесення змін до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» щодо житлової політики (№ 10097) за основу та в цілому як Закон. Про це повідомив офіційний сайт Комітету.

Метою законопроекту є створення правових засад для нової системи законодавства, що регулює основні засади державної житлової політики з врахуванням кращих практик країн Європейського Союзу у сфері житлової політики.

Проектом Закону вносяться зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про дерадянізацію законодавства України», якими пропонується доручення Кабінету Міністрів України щодо розробки Житлового кодексу України замінити на доручення щодо розробки Закону України «Про основні засади житлової політики».

«За наслідками всебічного обговорення Комітет ухвалив висновок проект Закону України про внесення змін до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про дерадянізацію законодавства України» щодо житлової політики прийняти за основу та в цілому як Закон», - сказано у повідомленні.

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