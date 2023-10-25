Поставка неякісної форми для ЗСУ на 35 млн гривень: судитимуть директора швейної фабрики

Київська міська прокуратура направила обвинувальний акт проти директора швейної фабрики за зловживання коштами при постачанні військової форми.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі щодо директора швейної фабрики у зв'язку із фактом заволодіння коштами, виділеними для закупівлі форменого одягу для військовослужбовців Збройних Сил України, – повідомляє столична прокуратура.

За результатами слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців, призначених для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів загальною вартістю понад 35 мільйонів гривень.

Отримавши передоплату у сумі понад 5 мільйонів гривень, компанія не поставила військовослужбовцям відповідної якості товари. Як виявили експерти, військова форма не відповідає технічним вимогам та не може використовуватися за призначенням.

Загальна сума завданих збитків перевищує 35 мільйонів гривень.

Щодо інших можливих учасників цього злочину було відкрито окреме кримінальне провадження, яке досліджується Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону.

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