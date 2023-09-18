РСУ оголосила конкурс на посади двох суддів Конституційного Суду

Документи можна подати з 19 вересня по 18 жовтня 2023 року.

Рада суддів України 18 вересня 2023 року оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України.

Згідно з рішенням Ради суддів України, документи для участі у конкурсі можна подати з 19 вересня по 18 жовтня (включно) 2023 року.

Нагадаємо, що вперше в історії України конкурсний відбір суддів КСУ від усіх суб'єктів формування Суду, буде проводити Дорадча група експертів за участі іноземних представників. Процедура її формування вже розпочалася.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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