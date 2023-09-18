Совет судей объявил конкурс на должности двух судей Конституционного Суда

Документы можно подать с 19 сентября по 18 октября 2023 года.

Совет судей Украины 18 сентября 2023 года объявил конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины.

Согласно решению Совета судей Украины, документы для участия в конкурсе можно подать с 19 сентября по 18 октября (включительно) 2023 года.

Напомним, что впервые в истории Украины конкурсный отбор судей КСУ от всех субъектов формирования Суда будет проводить Совещательная группа экспертов с участием иностранных представителей. Процедура ее формирования уже началась.

Автор: Вячеслав Хрипун

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