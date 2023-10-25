РСУ обнародовал список лиц, претендующих на должности двух судей Конституционного Суда

На должности двух судей Конституционного суда претендуют 16 человек.

Как ранее мы писали, Совет судей Украины (РСУ) 18 сентября 2023 объявил конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины.

25 октября Совет судей сообщил, что завершил прием документов.

Согласно требованиям, установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», в соответствии со статьей 148 Конституции Украины, статьями 126 – 134 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», статьями 10-1, 10-5, 10-6, 10-7, 11 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», документы подали 16 кандидатов.

Среди них:

Бычков Игорь Геннадьевич – судья Ковпаковского районного суда города Сумы

Блажевская Оксана Евгеньевна – судья Хозяйственного суда города Киева

Волкова Елена Ивановна – судья Южноукраинского городского суда Николаевской области

Галамай Олеся Зеновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ

Игнатенко Вадим Николаевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Коровайко Александр Иванович – председатель Херсонского апелляционного суда

Корунчак Лариса Анатольевна – доцент кафедры уголовного права и других уголовно-правовых дисциплин Николаевского учебно-научного института права Национального университета «Одесская юридическая академия»

Мартев Сергей Юрьевич – судья Большой Палаты Верховного Суда

Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Панченко Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда

Печенный Олег Петрович – доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Прокопенко Александр Борисович – судья Большой Палаты Верховного Суда

Ратуш Владимир Борисович – адвокат

Ткаченко Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области

Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, судья-спикер.

«Решение о соответствии и допуске к конкурсному отбору лиц, обнаруживших намерение вступить в должность судьи Конституционного Суда Украины, согласно представленным ими документам, требованиям установленным Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», будет приниматься Советом судей Украины на ближайшем заседании», – добавили в РСУ.

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