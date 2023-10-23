До Конституційного Суду претендують два народні депутати, член ЦВК та суддя Великої Палати Верховного Суду

23 жовтня завершився прийом документів для кандидатів до КСУ – стало відомо, хто претендує.

23 жовтня сплив строк прийому документів кандидатів за квотою парламенту до Конституційного Суду України, які подаються засобами поштового зв’язку рекомендованим відправленням. 17 жовтня завершився прийом документів, які подаються особисто.

Всього за квотою Верховної Ради – три вакансії.

Нагадаємо, що конкурсний відбір відбудеться за новими правилами – кандидати проходитимуть попередній фільтр у Дорадчій групі експертів, в якій вирішальний голос мають представники, делеговані Венеційською комісією та іноземними й міжнародними організаціями, а саме колишній член Венеційської комісії від Польщі Ганна Сухоцка, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія Алеш Залар та американський юрист, суддя у відставці, колишній Президент Конференції суддів США Морін О’Коннор.

Отже, станом на 23 жовтня на три вакансії за квотою парламенту претендують 27 кандидатів. Серед них – два народні депутати з фракції «Слуга народу» Павло Павліш та Олександр Копиленко, низка науковців, член ЦВК, судді – зокрема і суддя Великої Палати Верховного Суду.

Бойко Андрій Михайлович – екс-член Вищої ради правосуддя (2015-2019), професор Києво-Могилянської академії

Камінська Наталія Василівна – професор Національного авіаційного університету, в 2020-2023 – головний консультант в Інституті законодавства Верховної Ради (нині – Дослідницька служба)

Мартєв Сергій Юрійович – суддя Великої Палати Верховного Суду (обраний від КЦС ВС)

Радутний Олександр Едуардович – адвокат, член Вченої ради Інституту прокуратури та кримінальної юстиції НЮУ імені Ярослава Мудрого

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності другого управління Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Рогатюк Ігор Володимирович – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України (раніше працював у Національній академії прокуратури)

Варишко Петро Васильович – військовослужбовець ЗСУ, член Ради адвокатів Київської області

Кириченко Юлія Миколаївна – член правління Центру політико-правових реформ, старший юрист ТОВ, займається підприємницькою діяльністю в сфері права

Титикало Роман Сергійович – адвокат, асистент кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця

Щербанюк Оксана Володимирівна – завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор юридичного факультету Вільнюського університету (Литва) за сумісництвом

Денисенко Наталія Миколаївна – з серпня 1998 року прийнята на роботу до Секретаріату Конституційного Суду України на посаду головного консультанта науково-аналітичного відділу Управління правової експертизи, з 2016 року – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу – завідувач відділу порівняльних досліджень у КСУ

Андрейчук Любомир Вікторович – суддя Господарського суду Закарпатської області, здійснює викладацьку діяльність в Ужгородському національному університеті

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив НАБУ

Кваша Оксана Олександрівна – вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Корунчак Лариса Анатоліївна – доцент кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту НУ «Одеська юридична академія»

Павліш Павло Васильович – заступник голови Комітету з питань правової політики («Слуга народу»). До цього працював на різних посадах на підприємствах (юрисконсульт ТОВ «Авто-Електромаш», ТДВ «Херсонський електромеханічний завод» тощо).

Назаров Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

Музика Максим Васильович – суддя Господарського суду Хмельницької області

Копиленко Олександр Любимович – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва («Слуга народу»)

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник Програми підтримки України ОБСЕ

Любченко Павло Миколайович – головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Панченко Наталія Дмитрівна – суддя Київського окружного адміністративного суду

Савчин Михайло Васильович – директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду

Барабаш Юрій Григорович – академік-секретар відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України

Клименко Кирил Олегович – екс-доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування

Кармаза Олександра Олександрівна – член Центральної виборчої комісії

Також нагадаємо склад Дорадчої групи експертів, які перевірятимуть доброчесність та інші якості претендентів:

від Президента – директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Васильченко

директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка від Ради суддів України – екс-голова Верховного Суду України Ярослав Романюк ,

, від Венеційської комісії і міжнародних та іноземних організацій – згадані Ганна Сухоцка, Алеш Залар та Морін О’Коннор

від Верховної Ради – рекомендована до призначення д. ю. н., професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова

Автор: Наталя Мамченко

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