росія скористалася війною в Ізраїлі, щоб поновити наступ в Україні — МЗС Литви

Габріеліус Ландсбергіс заявив, що не можна забувати та переводити погляд від України, де ситуація є не найпростішою.

Фото: eurointegration.com.ua

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що рф чекала моменту, коли міжнародна спільнота буде зосереджена на війні у Ізраїлі, щоб поновити свій наступ проти України. Про це він сказав перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає «Укрінформ».

«Ми не можемо забувати та переводити погляд від України, де ситуація є не найпростішою. Ми бачили, що росія поновила наступ. Це нагадало нам, що росія очікує на ситуації, подібні до цієї, де ми можемо відволіктися на щось інше і зменшити увагу до цих атак. Моє головне сподівання, що ми зможемо надіслати чітке послання шляхом продовження фінансування, що Європа віддана підтримці цілей української оборони», - сказав він.

Габріеліус Ландсбергіс зазначив, що сьогодні, вперше за тривалий час, міністри країн ЄС почнуть обговорення не з України, а з ситуації, яка складається на Близькому Сході, щоб відпрацювати конструктивну та зрозумілу позицію.

Він додав, що Європа має довести, що є важливим союзником у вирішенні кризи, яка стосується також європейської безпеки та захисту тих самих принципів міжнародного права, які ЄС відстоює в Україні.

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