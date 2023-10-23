россия воспользовалась войной в Израиле, чтобы возобновить наступление в Украине, - МИД Литвы

Габриелиус Ландсбергис заявил, что нельзя забывать и переводить взгляд от Украины, где ситуация не самая простая.

Фото: eurointegration.com.ua

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис заявил, что россия ждала момента, когда международное сообщество будет сосредоточено на войне в Израиле, чтобы возобновить свое наступление против Украины. Об этом он сказал перед началом встречи Совета министров ЕС по иностранным делам, передает «Укринформ».

«Мы не можем забывать и переводить взгляд от Украины, где ситуация не самая простая. Мы видели, что Россия возобновила наступление. Это напомнило нам, что Россия ждет ситуации, подобной этой, где мы можем отвлечься на что-то другое и уменьшить внимание к этим атакам. Моя главная надежда, что мы сможем послать четкое послание путем продолжения финансирования, что Европа привержена поддержке целей украинской обороны», - сказал он.

Габриелиус Ландсбергис отметил, что впервые за долгое время, министры стран ЕС начнут обсуждение не с Украины, а с ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке, чтобы отработать конструктивную и понятную позицию.

Он добавил, что Европа должна доказать, что является важным союзником в решении кризиса, который касается также европейской безопасности и защиты тех же принципов международного права, которые ЕС отстаивает в Украине.

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