Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наказание судей за заведомо незаконное или необоснованное решение – НАПК инициирует изменения в Уголовный кодекс

Судьи почему-то участия в обсуждении не принимали.

В Конституционный Суд претендуют два народных депутата, член ЦИК и судья Большой Палаты Верховного Суда

23 октября завершился прием документов для кандидатов в КСУ – стало известно, кто претендует.

Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников

Попытка спасти внука от лишения права на управление мотоциклом закончилась потерей денег.

Депутаты предлагают улучшить сбор налогов с таксистов, курьеров, репетиторов, сантехников, маникюрщиц и обязать веб-сайты сообщать об их заработке

Для специалистов, предоставляющих услуги по ремонту и уходу на дому и работающих с онлайн-платформами, в частности, курьеров, таксистов, сантехников, парикмахеров предлагают ввести специальный режим налогообложения и обязать веб-платформы передавать данные об их заработке.

По квоте Президента в Высший совет правосудия претендует 18 кандидатов, среди которых 4 работника НАБУ

Завершился прием документов кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента: кто претендует.

  1. В мире

россия воспользовалась войной в Израиле, чтобы возобновить наступление в Украине, - МИД Литвы

14:20, 23 октября 2023
Габриелиус Ландсбергис заявил, что нельзя забывать и переводить взгляд от Украины, где ситуация не самая простая.
россия воспользовалась войной в Израиле, чтобы возобновить наступление в Украине, - МИД Литвы
Фото: eurointegration.com.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис заявил, что россия ждала момента, когда международное сообщество будет сосредоточено на войне в Израиле, чтобы возобновить свое наступление против Украины. Об этом он сказал перед началом встречи Совета министров ЕС по иностранным делам, передает «Укринформ».

«Мы не можем забывать и переводить взгляд от Украины, где ситуация не самая простая. Мы видели, что Россия возобновила наступление. Это напомнило нам, что Россия ждет ситуации, подобной этой, где мы можем отвлечься на что-то другое и уменьшить внимание к этим атакам. Моя главная надежда, что мы сможем послать четкое послание путем продолжения финансирования, что Европа привержена поддержке целей украинской обороны», - сказал он.

Габриелиус Ландсбергис отметил, что впервые за долгое время, министры стран ЕС начнут обсуждение не с Украины, а с ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке, чтобы отработать конструктивную и понятную позицию.

Он добавил, что Европа должна доказать, что является важным союзником в решении кризиса, который касается также европейской безопасности и защиты тех же принципов международного права, которые ЕС отстаивает в Украине.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду