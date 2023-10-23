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В Конституционный Суд претендуют два народных депутата, член ЦИК и судья Большой Палаты Верховного Суда

15:26, 23 октября 2023
23 октября завершился прием документов для кандидатов в КСУ – стало известно, кто претендует.
В Конституционный Суд претендуют два народных депутата, член ЦИК и судья Большой Палаты Верховного Суда
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23 октября истек срок приема документов кандидатов по квоте парламента в Конституционный Суд Украины, которые подаются средствами почтовой связи рекомендованным отправлением. 17 октября завершился прием документов, которые подаются лично.

Всего по квоте Верховной Рады – три вакансии.

Напомним, что конкурсный отбор состоится по новым правилам - кандидаты будут проходить предварительный фильтр в Совещательной группе экспертов, в которой решающий голос имеют представители, делегированные Венецианской комиссией и иностранными и международными организациями, а именно бывший член Венецианской комиссии от Польши Анна Сухоцкая, бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения Алеш Залар и американский юрист, судья в отставке, бывший Президент Конференции судей США Морин О'Коннор.

По состоянию на 23 октября на три вакансии по квоте парламента претендуют 27 кандидатов. Среди них – два народных депутата из фракции «Слуга народа» Павел Павлиш и Александр Копыленко, ряд ученых, член ЦИК, судьи – в том числе и судья Большой Палаты Верховного Суда.

Бойко Андрій Михайлович – екс-член Вищої ради правосуддя (2015-2019), професор Києво-Могилянської академії

Камінська Наталія Василівна – професор Національного авіаційного університету, в 2020-2023 – головний консультант в Інституті законодавства Верховної Ради (нині – Дослідницька служба)

Мартєв Сергій Юрійович – суддя Великої Палати Верховного Суду (обраний від КЦС ВС)

Радутний Олександр Едуардович – адвокат, член Вченої ради Інституту прокуратури та кримінальної юстиції НЮУ імені Ярослава Мудрого

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності другого управління Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Рогатюк Ігор Володимирович – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України (раніше працював у Національній академії прокуратури)

Варишко Петро Васильович – військовослужбовець ЗСУ, член Ради адвокатів Київської області

Кириченко Юлія Миколаївна – член правління Центру політико-правових реформ, старший юрист ТОВ, займається підприємницькою діяльністю в сфері права

Титикало Роман Сергійович – адвокат, асистент кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця

Щербанюк Оксана Володимирівна – завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор юридичного факультету Вільнюського університету (Литва) за сумісництвом  

Денисенко Наталія Миколаївна – з серпня 1998 року прийнята на роботу до Секретаріату Конституційного Суду України на посаду головного консультанта науково-аналітичного відділу Управління правової експертизи, з 2016 року – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу – завідувач відділу порівняльних досліджень у КСУ 

Андрейчук Любомир Вікторович – суддя Господарського суду Закарпатської області, здійснює викладацьку діяльність в Ужгородському національному університеті

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив НАБУ

Кваша Оксана Олександрівна – вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України  

Корунчак Лариса Анатоліївна – доцент кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту НУ «Одеська юридична академія»

Павліш Павло Васильович – заступник голови Комітету з питань правової політики («Слуга народу»). До цього працював на різних посадах на підприємствах (юрисконсульт ТОВ «Авто-Електромаш», ТДВ «Херсонський електромеханічний завод» тощо).

Назаров Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

Музика Максим Васильович – суддя Господарського суду Хмельницької області

Копиленко Олександр Любимович – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва («Слуга народу»)

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник Програми підтримки України ОБСЕ

Любченко Павло Миколайович – головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Панченко Наталія Дмитрівна – суддя Київського окружного адміністративного суду

Савчин Михайло Васильович – директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду

Барабаш Юрій Григорович – академік-секретар відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України

Клименко Кирил Олегович – екс-доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування

Кармаза Олександра Олександрівна – член Центральної виборчої комісії 

Також нагадаємо склад Дорадчої групи експертів, які перевірятимуть доброчесність та інші якості претендентів:

  • від Президента – директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Васильченко 
  • від Ради суддів України – екс-голова Верховного Суду України Ярослав Романюк,
  • від Венеційської комісії і міжнародних та іноземних організацій – згадані Ганна Сухоцка, Алеш Залар та Морін О’Коннор
  • від Верховної Ради – рекомендована до призначення д. ю. н., професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова

Автор: Наталья Мамченко

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