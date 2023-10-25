В Киеве автомобиль на скорости снес остановку общественного транспорта, видео

На улице Большой Васильковской произошло жуткое ДТП с опрокидыванием.

В среду, 25 октября, в Голосеевском районе столицы автомобиль Volkswagen на скорости протаранил остановку общественного транспорта. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Авария произошла на улице Большая Васильковская.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир машины.

Как сообщили очевидцы ДТП, пассажир легковушки был пьян и выбил лобовое стекло автомобиля, чтобы забрать из салона рюкзак.

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