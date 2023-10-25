У Києві автомобіль на швидкості зніс зупинку громадського транспорту, відео

На вулиці Великій Васильківській сталася моторошна ДТП із перекиданням.

В середу, 25 жовтня, у Голосіївському районі столиці автомобіль Volkswagen на швидкості протаранив зупинку громадського транспорту. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Аварія сталася на вулиці Велика Васильківська.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали водій та пасажир машини.

Як повідомили очевидці ДТП, пасажир легковика був п’яний і вибив лобове скло автомобіля щоб забрати з салону рюкзак.

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