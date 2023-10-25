Россияне атаковали «шахедами» город Славута в Хмельницкой области: есть пострадавшие

В Хмельницкой области 16 человек получили ранения в результате падения обломков БПЛА.

Фото из открытых источников

В городе Славута Шепетовского района Хмельницкой области в результате падения обломков БПЛА поврежден ряд зданий. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, повреждения получили 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили.

«16 человек получили ранения и обратились к медикам за помощью. Также в городах Славута и Нетишин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции», - написал он на своем Телеграм-канале.

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