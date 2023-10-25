Росіяни атакувала «шахедами» місто Славута на Хмельниччині: є постраждалі

На Хмельниччині 16 людей отримали поранення внаслідок падіння уламків БПЛА.

Фото з відкритих джерел

У місті Славута Шепетівського району Хмельницької області внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено низка будівель. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

За його словами, пошкодження зазнали 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі.

«16 людей отримали поранення і звернулися до медиків по допомогу. Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції», - написав він на своєму Телеграм-каналі.

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