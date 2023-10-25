Китай готов к сотрудничеству с США для урегулирования глобальных проблем

Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество Китая и США имеет решающее значение для мира.

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Президент Китая Си Цзиньпин заявил о готовности к сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки и подчеркнул, что совместная работа урегулирует собственные разногласия и позволит ответить на глобальные вызовы. Это заявление было сделано в письме, опубликованном на ежегодном ужине Национального комитета по вопросам отношений между США и Китаем со штаб-квартирой в Нью-Йорке, - пишет Reuters.

Встреча главного китайского дипломата запланирована на период с четверга по субботу и играет важную роль перед ожидаемой встречей президента США Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре.

Президент Китая отметил, что установление "правильного" пути взаимопонимания между Китаем и Соединенными Штатами имеет решающее значение для мира и будущей судьбы человечества.

«Китай готов продвигать взаимовыгодное сотрудничество с США на основе трех принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, правильно управлять разногласиями, прилагать совместные усилия для решения глобальных проблем, достигать взаимных достижений и совместного процветания на благо двух стран и всего мира», - говорится в сообщении МИД Китая.

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