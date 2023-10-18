У Берліні сталися сутички з поліцією після пропалестинської акції: Бундестаг ФРН збирає зібрання

Берлінскі правоохоронці повідомили про напади протестувальників, Бундестаг ФРН обговорить, як боротися з ворожнечею до Ізраїлю.

Джерело фото: Tagesschau

У столиці Німеччини Берліні минулої ночі біля Бранденбурзьких воріт відбулася пропалестинська акція, учасники неодноразово нападали на правоохоронців.

«Після завершення акції біля Бранденбурзьких воріт люди намагалися потрапити на площу Плац дез 18. При цьому наші сили також зазнали нападу. Після кількох оголошень у гучномовець з проханням покинути місце, це несанкціоноване зібрання було розігнано. Наразі люди розходяться і ситуація там заспокоюється», – повідомили у поліції.

Під девізом «Зупиніть героїзацію терору та рішуче боріться з антисемітизмом» Бундестаг сьогодні вдень обговорює, як впоратися з пропалестинськими демонстраціями, – повідомляє Tagesschau.

Раніше у Берліні та інших містах кілька пропалестинських зібрань були заборонені після нападу на Ізраїль угрупуванням ХАМАС. Проте вчора ввечері стався напад на поліцейських пропалестинськими мітингувальниками біля Бранденбурзьких воріт і в районі Нойкельн у Берліні.

Нагадаємо, у країнах Близького Сходу спалахнули протести після удару по лікарні в Газі.

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