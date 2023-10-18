В Берлине произошли столкновения с полицией после пропалестинской акции: Бундестаг ФРГ собирает собрание

Берлинские правоохранители сообщили о нападениях протестующих, Бундестаг ФРГ обсудит, как бороться с враждой к Израилю.

Источник фото: Tagesschau

В столице Германии Берлине минувшей ночью у Бранденбургских ворот состоялась пропалестинская акция, участники неоднократно нападали на правоохранителей.

«После завершения акции у Бранденбургских ворот люди пытались попасть на площадь Плац дез 18. При этом наши силы также подверглись нападению. После нескольких объявлений в громкоговоритель с просьбой покинуть место, это несанкционированное собрание было разогнано. Сейчас люди расходятся и ситуация там успокаивается», – сообщили в полиции.

Под девизом «Остановите героизацию террора и решительно боритесь с антисемитизмом» Бундестаг сегодня днем обсуждает, как справиться с пропалестинскими демонстрациями, – сообщает Tagesschau.

Ранее в Берлине и других городах несколько пропалестинских собраний были запрещены после нападения на Израиль группировкой ХАМАС. Однако вчера вечером произошло нападение на полицейских пропалестинскими митингующими у Бранденбургских ворот и в районе Нойкельн в Берлине.

Напомним, в странах Ближнего Востока вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе.

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