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У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

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  1. У світі

У країнах Близького Сходу спалахнули протести після удару по лікарні в Газі, відео

08:48, 18 жовтня 2023
Протести стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.
У країнах Близького Сходу спалахнули протести після удару по лікарні в Газі, відео
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На Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Про це повідомляє Al Jazeera

Стихійні акції протесту відбувалися у Йорданії, Туреччині, Сирії, столиці Марокко і столиці Тунісу, а також в Ємені.

Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни.

У Йорданії палестинським силам безпеки довелося застосовувати сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які кидали каміння і скандували проти президента Палестини Махмуда Аббаса, пише Reuters.

На Західному березі річки Йордан, куди Аббас повертався після скасування запланованої зустрічі в Йорданії з президентом США Джо Байденом, сотні демонстрантів пройшли маршем на центральній площі Рамалли Манара, дехто скандував на підтримку лідерів бойовиків ХАМАС.

За словами очевидців, зіткнення з палестинськими силами безпеки також сталися в містах Наблус, Тубас і Дженін на Західному березі річки Йордан.

Протестувальники також прийшли до Генерального консульства Ізраїлю у Стамбулі й посольства Ізраїлю в Анкарі.

Мітингувальники тримали в руках палестинські прапори і викрикували гасла зі звинуваченнями Ізраїлю в атаці.

Протестувальники в Бейруті вивісили прапори Палестини й ХАМАС на стовпі в саду посольства США.

Раніше ми писали, що у Секторі Газа обстріляли лікарню: загинуло щонайменше 500 людей.

Також напад на лікарню Гази «безпрецедентний» за масштабом: світова спільнота засудила атаку.

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