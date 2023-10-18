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  1. В мире

В странах Ближнего Востока вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе, видео

08:48, 18 октября 2023
Протесты стали ответом на удар по больнице, который стал самым смертоносным с начала войны между Израилем и ХАМАСом.
В странах Ближнего Востока вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе, видео
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На Ближнем Востоке тысячи человек вышли на протесты из-за атаки на больницу Аль-Ахли в Секторе Газы. Об этом сообщает Al Jazeera.

Стихийные акции протеста проходили в Иордании, Турции, Сирии, столице Марокко и столице Туниса, а также в Йемене.

Эти демонстрации стали ответом на удар по больнице, который стал самым смертоносным с начала войны.

В Иордании палестинским силам безопасности пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих, которые бросали камни и скандировали против президента Палестины Махмуда Аббаса, пишет Reuters.

На Западном берегу реки Иордан, куда Аббас возвращался после отмены запланированной встречи в Иордании с президентом США Джо Байденом, сотни демонстрантов прошли маршем на центральной площади Рамаллы Манара, некоторые скандировали в поддержку лидеров боевиков ХАМАС.

По словам очевидцев, столкновения с палестинскими силами безопасности также произошли в городах Наблус, Тубас и Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Протестующие также пришли в Генеральное консульство Израиля в Стамбуле и посольство Израиля в Анкаре.

Митингующие держали в руках палестинские флаги и выкрикивали лозунги с обвинениями Израиля в атаке.

Протестующие в Бейруте вывесили флаги Палестины и ХАМАС на столбе в саду посольства США.

Ранее мы писали, что в секторе Газа обстреляли больницу: погибли по меньшей мере 500 человек.

Также нападение на больницу Газы «беспрецедентен» по масштабу: мировое сообщество осудило атаку.

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