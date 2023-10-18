США рассматривают применение военной силы на случай нападения «Хезболлы» на Израиль, — СМИ

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения «Хезболла» на Израиль. Об этом сообщает Axios.
«Белый дом обсуждает возможность применения военной силы, если «Хезболла» присоединится к войне и нападет на Израиль», - говорится в сообщении.
Издание ссылается на трех американских чиновников и одного израильского.
Отмечается, что присоединение к войне «Хезболла», которая базируется в Ливане, приведет к резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Это может повысить вероятность массовых жертв среди гражданского населения в Израиле и Ливане и, возможно, втянув в него США. Также израильским вооруженным силам, которые сейчас сосредоточены в основном на секторе Газа, будет гораздо труднее сражаться на двух фронтах одновременно.
Ранее мы писали, что Байден идет в Израиль и намерен задать ряд жестких вопросов, но «как друг».
Также Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну.
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