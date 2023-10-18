США рассматривают применение военной силы на случай нападения «Хезболлы» на Израиль, — СМИ

Белый дом обсуждал возможность применения военной силы, если «Хезболла» присоединится к войне в Газе и атакует Израиль ракетами.

Фото: The Times of Israel

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения «Хезболла» на Израиль. Об этом сообщает Axios.

«Белый дом обсуждает возможность применения военной силы, если «Хезболла» присоединится к войне и нападет на Израиль», - говорится в сообщении.

Издание ссылается на трех американских чиновников и одного израильского.

Отмечается, что присоединение к войне «Хезболла», которая базируется в Ливане, приведет к резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Это может повысить вероятность массовых жертв среди гражданского населения в Израиле и Ливане и, возможно, втянув в него США. Также израильским вооруженным силам, которые сейчас сосредоточены в основном на секторе Газа, будет гораздо труднее сражаться на двух фронтах одновременно.

Ранее мы писали, что Байден идет в Израиль и намерен задать ряд жестких вопросов, но «как друг».

Также Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну.

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