Байден направляется в Израиль и намерен задать ряд жестких вопросов, но «как друг»

Президент США задаст «жесткие вопросы» на встречах с израильскими лидерами во время поездки на Ближний Восток.

В среду, 18 октября, президент США Джо Байден посетит Израиль. Самолет Байдена приземлится в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива в 10 часов утра.

Американский лидер планирует задать премьер-министру Беньямину Нетаньяху несколько «жестких вопросов как второго Израиля». Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

«Он будет задавать жесткие вопросы, он будет задавать их как друг, как настоящий друг Израиля, но он будет задавать им некоторые вопросы», – сказал Кирби.

Кирби отказался уточнить, какие именно вопросы Байден намерен задать, кроме того, «каковы их планы на будущее».

Ранее мы писали, что Байден едет в Израиль на фоне обострения в Газе.

Добавим, что в секторе Газа обстреляли больницу: погибли по меньшей мере 500 человек.

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