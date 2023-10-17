Байден їде до Ізраїлю на тлі загострення у Газі

Президент Сполучених Штатів має прибути до Ізраїлю у середу.

У середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден має приїхати до Ізраїлю з офіційним візитом.

У Білому домі повідомили, що Байден висловив «сильний інтерес» до цієї поїздки після того, як отримав на вихідних запрошення від прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден планує заслухати, що Ізраїлю потрібно для захисту свого народу, а також — надіслати сигнал іншим.

«Президент Байден підкреслить наше кришталево чітке повідомлення будь-кому, хто намагається скористатися цією кризою для нападу на Ізраїль: не робіть цього. З цією метою він розгорнув у регіоні дві авіаносні групи та інші військові засоби», — казав держсекретар.

Байден також хоче заслухати від Ізраїлю, як той проводитиме свої операції таким чином, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення та забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних у Секторі Гази, але водночас не приносити користі ХАМАСу.

Окрім Тель-Авіва, Байден вирушить також до Йорданії та зустрінеться з королем країни, а також з президентом Палестинської національної адміністрації, заявив речник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі.

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