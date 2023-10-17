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Байден едет в Израиль на фоне обострения в Газе

13:05, 17 октября 2023
Президент Соединенных Штатов должен прибыть в Израиль в среду.
Байден едет в Израиль на фоне обострения в Газе
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В среду, 18 октября, президент США Джо Байден должен приехать в Израиль с официальным визитом. 

В Белом доме сообщили, что Байден выразил «сильный интерес» к этой поездке после того, как на выходных получил приглашение от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует заслушать, что Израилю нужно для защиты своего народа, а также отправить сигнал другим.

«Президент Байден подчеркнет наше кристально четкое сообщение любому, кто пытается воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль: не делайте этого. С этой целью он развернул в регионе две авианосные группы и другие военные средства», – говорил госсекретарь.

Байден также хочет заслушать от Израиля, как тот будет проводить свои операции таким образом, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения и обеспечить поступление гуманитарной помощи гражданским в Секторе Газы, но в то же время не приносить пользы ХАМАСу.

Кроме Тель-Авива, Байден отправится также в Иорданию и встретится с королем страны, а также с президентом Палестинской национальной администрации, заявил спикер Совета по нацбезопасности Джон Кирби.

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