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Злоупотребление на 187 млн грн: по делу бывшего руководства структуры МВД завершено следствие

13:24, 17 октября 2023
Директор Государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы», действуя совместно со своим заместителем, отчуждал принадлежащие ГП здания, которые располагались в центре Киева.
Злоупотребление на 187 млн грн: по делу бывшего руководства структуры МВД завершено следствие
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В понедельник, 16 октября, прокурор САП завершил досудебное расследование по делу в отношении бывших директора и заместителя директора Государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы», злоупотребление которых при отчуждении помещений нанесли государственному предприятию ущерб на 187 млн грн. Об этом говорится в пресс-службе САП.

В ведомстве отмечают, что в августе 2018 года директор Государственного предприятия МВД Украины «Информ-Ресурсы», действуя совместно со своим заместителем, отчуждал принадлежащие государственному предприятию здания, которые располагались в центре Киева.

«Несмотря на то, что указанные помещения находились в налоговом залоге и не могли быть проданы до погашения налоговых обязательств, должностные лица все же отчуждили государственное имущество, при этом значительно занизив реальную стоимость объектов недвижимого имущества.

Для этого глава государственного предприятия использовал поддельные документы, а также скрыл от оценщика сведения о пользовании предприятием земельным участком, на котором находилось здание. Таким образом, лица за 16 млн грн отчуждали принадлежащие предприятию объекты, в то время как их действительная стоимость составляет более 187 млн грн. Эти действия нанесли государственному предприятию ущерб на сумму более 171 млн грн.

В конце 2018 должностные лица госпредприятия завладели полученными от незаконной сделки средствами, а именно 16 млн грн, перечислив их на счета подконтрольных им юридических лиц. Кроме того, выяснилось, что чтобы скрыть свою противоправную деятельность и избежать ответственности, глава государственного предприятия, используя свое служебное положение, похитил документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия», - говорится в сообщении.

В САП добавили, что действия бывшего директора ГП квалифицированы по ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Его заместителю инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

На сегодняшний день детективам НАБУ предоставлено поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

«Заметим, что в отношении трех лиц, задействованных в этой преступной схеме и причастных к легализации средств, полученных преступным путем, вынесены обвинительные приговоры», - резюмировали в САП.

В САП называют фамилии, но, по данным СМИ, речь идет об экс-директоре предприятия Юханнане Бабаеве и его экс-заместителе Вадиме Матлаеве.

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