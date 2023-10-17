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  1. В Украине

Дистанционная работа не изменяет условий труда работников, – Гоструда

20:56, 17 октября 2023
Работодатель должен предложить работнику условия, предусматривающие доступ к ресурсам работодателя, которые необходимы для выполнения трудовой функции.
Дистанционная работа не изменяет условий труда работников, – Гоструда
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда отметило, что дистанционная работа не изменяет условия труда работников.

Так, одним из возможных форматов построения трудовых отношений в условиях военного времени является дистанционная работа. Это такая форма организации труда, при которой работник выполняет работу вне рабочих помещений или территории работодателя, в любом месте по своему выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Условиями внедрения дистанционного труда являются:

  • специфика выполнения работы работником предусматривает возможность ее осуществления удаленно, посредством информационно-коммуникационных технологий,
  • волеизъявление работника и работодателя направлены на введение дистанционной работы;
  • у работника или работодателя есть технические возможности для введения дистанционной работы.

Основным условием введения дистанционной работы есть наличие технических возможностей ее выполнять.

То есть работодатель должен предложить работнику такие условия, предусматривающие доступ к ресурсам работодателя, которые необходимы для выполнения трудовой функции. В тех случаях, когда работодатель не может установить надлежащие условия для работы дистанционно, или нет технической возможности ее выполнять, тогда такая работа не может быть предложена работнику.

Предложение применения дистанционной работы может исходить как от работника, так и от работодателя.

В условиях военного положения введение дистанционной работы может производиться и распоряжением работодателя без предупреждения об этом за два месяца, как это предусмотрено ст. 32 КЗоТ. Единственным условием является уведомление работника о таком распоряжении к введению дистанционной работы.

Законодательство не содержит запрета на выполнение дистанционной работы за границей. Поэтому соответственно в случае, когда работник в связи с опасностью для жизни и здоровья во время действия военного положения выехал за пределы страны и имеет техническую возможность выполнения трудовых функций дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, ему производится выплата заработной платы в соответствии с условий, установленных в трудовом договоре, за фактически проделанную работу (отработанное время).

Длительность рабочего времени не может превышать норм, предусмотренных ст. 50 и 51 КЗоТ, а работнику, выполняющему дистанционную работу, гарантируется период свободного времени для отдыха (период отключения), во время которого работник может прерывать любую информационно-телекоммуникационную связь с собственником или уполномоченным им органом, и это не считается нарушением условий трудового договора или трудовой дисциплины. Период свободного времени отдыха определяется в трудовом договоре о дистанционной работе.

В табеле учета отображается практически отработанное работником время.

Заработная плата начисляется работнику на условиях, определенных в трудовом договоре. Отмечаем, что перевод на дистанционную работу не изменяет условий оплаты труда работника.

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