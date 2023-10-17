Украинцы держат наличными свыше $110 млрд — член Совета НБУ Данилишин

В НБУ заявили, что более 85% валютных активов составляет наличная иностранная валюта.

По состоянию на сентябрь 2023 года общая сумма наличной иностранной валюты вне банков в Украине составляет 116 млрд долларов. Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По его словам, домашние хозяйства и бизнес основную часть своих финансовых активов удерживают в иностранной валюте.

Финансовые активы в виде наличной иностранной валюты, валютных банковских депозитов и ОВГЗ в иностранной валюте составили 136 млрд. долларов.

Как отметил Данилишин, в течение войны доля валютных активов в общих финансовых активах бизнеса и населения выросла на 4 п.п. (с 65% по состоянию на 1 января 2022 г. до 69% по состоянию на 1 сентября 2023 г.).

«Более 85% валютных активов составляет наличная иностранная валюта (116 млрд долларов)», - сообщил он, а в комментарии под постом добавил, что это валюта «вне банков».

Гривневые финансовые активы в структуре финансовых активов населения и бизнеса составляют 31%, из них в свою очередь на наличную гривну приходится 31%, на срочные вклады населения – 11%, на срочные вклады бизнеса – 11%, на текущие счета 42%, резюмировал Данилишин.

Напомним, в ноябре 2022 года многолетний глава Совета НБУ Богдан Данилишин покинул свою должность.

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