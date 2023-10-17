Под видом национализации незаконно отобрал имущество у украинских компаний: перед судом предстанет глава Шосткинского РВА

Чиновнику грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Завершено досудебное расследование в отношении главы Шосткинской районной военной администрации. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что, пользуясь военным положением, он под видом национализации незаконно изъял имущество украинских предприятий.

Обвинительный акт направлен в суд.

«Установлено, что в ночь перед широкомасштабной агрессией России против Украины на территорию нашей страны прибыло более 40 российских железнодорожных вагонов, перевозивших продукцию украинских компаний. Глава районной военной администрации решил изъять это имущество.

В результате были изъяты не только российские вагоны, но и то, что было у них: дизтопливо и сжиженный газ. В дальнейшем вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили. В результате этого украинские компании понесли убытки почти на 30 млн гривен», — рассказали в ГБР.

Решением суда более 40 российских вагонов было передано в управление в АРМА.

В феврале 2023 года распоряжением Президента Украины чиновник был отстранен от занимаемой должности.

Он обвиняется в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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