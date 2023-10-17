Під виглядом націоналізації незаконно відібрав майно в українських компаній: перед судом постане очільник Шосткинської РВА

Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Завершено досудове розслідування стосовно очільника Шосткинської районної військової адміністрації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що, користуючись воєнним станом він, під виглядом націоналізації, незаконно вилучив майно українських підприємств.

Обвинувальний акт направлено до суду.

«Встановлено, що у ніч перед широкомасштабною агресією рф проти України на територію нашої країни прибуло понад 40 російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських компаній. Голова районної військової адміністрації вирішив вилучити це майно.

У результаті було вилучено не лише російські вагони, але й те, що було в них: дизпаливо та скраплений газ. Надалі вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили. Внаслідок цього українські компанії зазнали збитків на майже 30 млн гривень», — розповіли в ДБР.

Рішенням суду понад 40 російських вагонів було передано в управління до АРМА.

У лютому 2023 року розпорядженням Президента України посадовця було відсторонено від займаної посади.

Він обвинувачується у неналежному виконанні службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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