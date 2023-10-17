У Києві встановили хуліганів, які через зауваження пошкодили та розмалювали 8 авто: фото

Двом хлопців зробили зауваження через вживання алкоголю та шумну поведінку – вони вирішили помститися пошкодженням машин.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці встановили порушників, які пошкодили вісім автомобілів на Оболоні.

Як повідомили у пресслужбі поліції, інцидент стався на вулиці Автозаводській. Фігуранти на вулиці вживали алкоголь та шумно себе поводили, тож отримали зауваження від мешканця будинку. У відповідь товариші розбили скло його автівки, розмалювали її та навмисно пошкодили ще сім припаркованих поряд авто.

«За даними фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років», - повідомили у поліції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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