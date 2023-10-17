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  1. В Україні

«Панацея» за 2 тисячі гривень: у Житомирі викрили організатора мережі продажу сумнівних препаратів

16:42, 17 жовтня 2023
Препарати для «лікування» гіпертонії та суглобів широко рекламували у соцмережах.
«Панацея» за 2 тисячі гривень: у Житомирі викрили організатора мережі продажу сумнівних препаратів
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У Житомирі викрито та повідомлено про підозру у шахрайстві організатору міжрегіональної мережі продажу препаратів від хронічних захворювань (ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний організував у Житомирі діяльність кол-центру з продажу різних препаратів. Для цього він орендував приміщення житлового будинку та найняв працівників, серед яких були й неповнолітні. Їх навчали тонкощам психологічного впливу на клієнтів.

Препарати для «лікування» гіпертонії та суглобів широко рекламували у соцмережах.

«Контакти тих, хто вподобав рекламу, працівники кол-центру відслідковували за допомогою спеціальної програми.

Після цього вони телефонували клієнтам, видаючи себе за лікарів, і переконували купити «ліки». Препарати відправляли поштою накладним платежем. Вартість упаковки пігулок чи тюбику гелю сягала до 2 тис грн», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Києві в орендованих гаражах та на складах працювали декілька цехів. Там на спецобладнанні фасували і пакували препарати невідомого походження для реалізації.

За оперативними даними, із січня 2023 року було продано значну кількість такого «товару». Встановлено понад десяток потерпілих громадян з різних куточків України, які придбали такі препарати та безрезультатно «пролікувалися» ними.

Правоохоронці провели обшуки у кол-центрі, помешканні організатора, гаражах та на складах. Вилучено ящики з упаковками пігулок та гелів, спецобладнання для їх фасування і пакування, майже 5 млн грн готівки у різних валютах, документи, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Відібрано зразки препаратів для проведення експертизи та встановлення їх походження.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, тривають слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до злочину.

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