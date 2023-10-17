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«Панацея» за 2 тысячи гривен: в Житомире разоблачили организатора сети продаж сомнительных препаратов

16:42, 17 октября 2023
Препараты для лечения гипертонии и суставов широко рекламировали в соцсетях.
«Панацея» за 2 тысячи гривен: в Житомире разоблачили организатора сети продаж сомнительных препаратов
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В Житомире разоблачено и сообщено о подозрении в мошенничестве организатору межрегиональной сети продаж препаратов от хронических заболеваний (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал в Житомире деятельность колл-центра по продаже различных препаратов. С этой целью он арендовал помещение жилого дома и нанял работников, среди которых были и несовершеннолетние. Их обучали тонкостям психологического воздействия на клиентов.

Препараты для лечения гипертонии и суставов широко рекламировали в соцсетях.

«Контакты понравившихся рекламы работники колл-центра отслеживали с помощью специальной программы.

После этого они звонили по телефону клиентам, выдавая себя за врачей, и убеждали купить «лекарство». Препараты отправляли почтой накладным платежом. Стоимость упаковки таблеток или тюбика геля достигала 2 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве в арендованных гаражах и на складах работало несколько цехов. Там на спецоборудовании фасовали и упаковывали препараты неизвестного происхождения для реализации.

По оперативным данным, с января 2023 было продано значительное количество такого «товара». Установлено более десятка пострадавших граждан из разных уголков Украины, которые приобрели такие препараты и безрезультатно «пролечились» ими.

Правоохранители провели обыски в колл-центре, квартире организатора, гаражах и на складах. Изъяты ящики с упаковками таблеток и гелей, спецоборудование для их фасовки и упаковки, почти 5 млн грн наличных в разных валютах, документы, банковские карты, компьютерная техника и другие доказательства противоправной деятельности.

Отобраны образцы препаратов для проведения экспертизы и их происхождения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, продолжаются следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.

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