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Механизмы судебной защиты детей от домашнего насилия: в ВС состоится круглый стол

11:51, 17 октября 2023
Участники круглого стола обсудят проблемные вопросы признания ребенка потерпевшим от домашнего насилия, практику применения ограничительного предписания и определения места жительства ребенка.
Механизмы судебной защиты детей от домашнего насилия: в ВС состоится круглый стол
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20 октября в Верховном Суде состоится круглый стол «Механизмы судебной защиты детей от домашнего насилия». Об этом говорится на официальном сайте ВС.

В мероприятии примут участие судьи Верховного Суда, апелляционных и местных судов, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, представители Офиса Генерального прокурора, Управление ювенальной превенции Национальной полиции Украины, социальных служб и служб по делам детей, общественности.

Участники обсудят, в частности, проблемные вопросы признания ребенка потерпевшим от домашнего насилия, особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях (ст. 173-2 КУоАП), практику применения ограничительного предписания, определения места жительства ребенка, применения положений ст. 162 СК Украины для предотвращения родительского киднепинга.

«Круглый стол продлится с 10:00 до 14:00 в помещении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев.

Аккредитация представителей СМИ – до 18:00 19 октября 2023 (тел.: (044) 591-09-87)», - говорится в сообщении.

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