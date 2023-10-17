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  1. Верховний Суд

Механізми судового захисту дітей від домашнього насильства: у ВС відбудеться круглий стіл

11:51, 17 жовтня 2023
Учасники круглого столу обговорять проблемні питання щодо визнання дитини потерпілою від домашнього насильства, практику застосування обмежувального припису та визначення місця проживання дитини.
Механізми судового захисту дітей від домашнього насильства: у ВС відбудеться круглий стіл
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20 жовтня у Верховному Суді відбудеться круглий стіл «Механізми судового захисту дітей від домашнього насильства». Про це йдеться на офіційному сайті ВС.

У заході візьмуть участь судді Верховного Суду, апеляційних і місцевих судів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, представники Офісу Генерального прокурора, Управління ювенальної превенції Національної поліції України, соціальних служб та служб у справах дітей, громадськості.

Учасники обговорять, зокрема, проблемні питання щодо визнання дитини потерпілою від домашнього насильства, особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст. 173-2 КУпАП), практику застосування обмежувального припису, визначення місця проживання дитини, застосування положень ст. 162 СК України для запобігання батьківському кіднепінгу.

«Круглий стіл триватиме з 10:00 до 14:00 у приміщенні Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за адресою: просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ.

Акредитація представників ЗМІ – до 18:00 19 жовтня 2023 року (тел.: (044) 591-09-87)», - сказано у повідомленні.

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