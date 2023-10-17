Механізми судового захисту дітей від домашнього насильства: у ВС відбудеться круглий стіл

Учасники круглого столу обговорять проблемні питання щодо визнання дитини потерпілою від домашнього насильства, практику застосування обмежувального припису та визначення місця проживання дитини.

20 жовтня у Верховному Суді відбудеться круглий стіл «Механізми судового захисту дітей від домашнього насильства». Про це йдеться на офіційному сайті ВС.

У заході візьмуть участь судді Верховного Суду, апеляційних і місцевих судів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, представники Офісу Генерального прокурора, Управління ювенальної превенції Національної поліції України, соціальних служб та служб у справах дітей, громадськості.

Учасники обговорять, зокрема, проблемні питання щодо визнання дитини потерпілою від домашнього насильства, особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст. 173-2 КУпАП), практику застосування обмежувального припису, визначення місця проживання дитини, застосування положень ст. 162 СК України для запобігання батьківському кіднепінгу.

«Круглий стіл триватиме з 10:00 до 14:00 у приміщенні Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за адресою: просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ.

Акредитація представників ЗМІ – до 18:00 19 жовтня 2023 року (тел.: (044) 591-09-87)», - сказано у повідомленні.

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