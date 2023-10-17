Українці тримають готівкою понад $110 млрд — член Ради НБУ Данилишин

У НБУ заявили, що понад 85% валютних активів становить готівкова іноземна валюта.

Станом на вересень 2023 року загальна сума готівкової іноземної валюти поза банками в Україні становить 116 млрд доларів. Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, домашні господарства та бізнес основну частину своїх фінансових активів тримають в іноземній валют.

Фінансові активи у вигляді готівкової іноземної валюти, валютних банківських депозитів та ОВДП в іноземній валюті становили 136 млрд доларів.

Як зазначив Данилишин, протягом війни частка валютних активів у загальних фінансових активах бізнесу та населення зросла на 4 в.п. (з 65% станом на 1 січня 2022 року до 69% станом на 1 вересня 2023).

«Понад 85% валютних активів становить готівкова іноземна валюта (116 млрд доларів)», - повідомив він, а у коментарі під постом додав, що це валюта «поза банками».

Гривневі фінансові активи у структурі фінансових активів населення та бізнесу становлять 31%, з них в свою чергу на готівкову гривню припадає 31%, на строкові вклади населення - 11%, на строкові вклади бізнесу - 11%, на поточні рахунки 42%, резюмував Данилишин.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року багаторічний голова Ради НБУ Богдан Данилишин залишив свою посаду.

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