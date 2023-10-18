Синяки и царапины на шее: в Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка

Правоохранители начали расследование.

Иллюстративное фото

В Киеве воспитателя детсада подозревают в избиении ребенка. Правоохранители начали расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева.

В полицию обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница нанесла телесные повреждения их дочери. Родители обнаружили на шее ребенка синяки и царапины.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. Привлечены также сотрудники ювенальной полиции.

Полицейские возбудили уголовное производство по ст. 125 УК – умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация, следствие продолжается.

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