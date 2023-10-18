Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов, - Комитет рекомендовал законопроект

Предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.

В декларациях нет богатства: НАПК предлагает отменить полную проверку деклараций некоторых следователей и дознавателей

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым отменить полные проверки деклараций для следователей и дознавателей, так как они обременительны, и, по словам НАПК, их декларации не содержат богатства.

Судей будут наказывать за принятие заведомо незаконного или необоснованного судебного решения

Для судей введут уголовную ответственность за умышленное принятие заведомо незаконного или необоснованного судебного решения, - проект НАПК.

Регистрируйся, или оставят без движения, - введены в действие нормы об обязательной регистрации в Электронном суде

Адвокаты, нотариусы, госорганы и другие лица должны зарегистрироваться в Электронном кабинете ЕСИТС, в противном случае не смогут надеяться на рассмотрение их дела.

  1. В Украине

Синяки и царапины на шее: в Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка

10:19, 18 октября 2023
Правоохранители начали расследование.
Синяки и царапины на шее: в Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка
Иллюстративное фото
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве воспитателя детсада подозревают в избиении ребенка. Правоохранители начали расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева.

В полицию обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница нанесла телесные повреждения их дочери. Родители обнаружили на шее ребенка синяки и царапины.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. Привлечены также сотрудники ювенальной полиции.

Полицейские возбудили уголовное производство по ст. 125 УК – умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация, следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності