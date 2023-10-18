США розглядають застосування військової сили на випадок нападу «Хезболли» на Ізраїль, — ЗМІ

Білий дім обговорював можливість застосування військової сили, якщо «Хезболла» приєднається до війни в Газі та атакує Ізраїль ракетами.

Фото: The Times of Israel

Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу «Хезболли» на Ізраїль. Про це повідомляє Axios.

«Білий дім обговорює можливість застосування військової сили, якщо «Хезболла» приєднається до війни і нападе на Ізраїль», - йдеться у повідомленні.

Видання посилається на трьох американських чиновників і одного ізраїльського.

Зазначається, що приєднання до війни «Хезболли», яка базується в Лівані, призведе до різкої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Це може підвищити ймовірність масових жертв серед цивільного населення в Ізраїлі та Лівані і, можливо, втягнувши в нього США. Також ізраїльським збройним силам, які зараз зосереджені здебільшого на Секторі Гази, буде значно важче битися на двох фронтах одночасно.

Раніше ми писали, що Байден прямує до Ізраїлю і має намір поставити низку жорстких запитань, але «як друг».

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