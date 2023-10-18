США розглядають застосування військової сили на випадок нападу «Хезболли» на Ізраїль, — ЗМІ

Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу «Хезболли» на Ізраїль. Про це повідомляє Axios.
«Білий дім обговорює можливість застосування військової сили, якщо «Хезболла» приєднається до війни і нападе на Ізраїль», - йдеться у повідомленні.
Видання посилається на трьох американських чиновників і одного ізраїльського.
Зазначається, що приєднання до війни «Хезболли», яка базується в Лівані, призведе до різкої ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Це може підвищити ймовірність масових жертв серед цивільного населення в Ізраїлі та Лівані і, можливо, втягнувши в нього США. Також ізраїльським збройним силам, які зараз зосереджені здебільшого на Секторі Гази, буде значно важче битися на двох фронтах одночасно.
Раніше ми писали, що Байден прямує до Ізраїлю і має намір поставити низку жорстких запитань, але «як друг».
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