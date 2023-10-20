Комунальні тарифи в Києві цього сезону не підійматимуть – Кличко

Водночас міський голова зазначив, що існує велика заборгованість за тепло.

Враховуючи складну ситуацію в країні, міська влада столиці вирішила піти на зустріч містянам. Тому комунальні тарифи в Києві цього сезону не підійматимуть.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на каналі «КИЇВ24».

«Я ще раз можу сказати та запевнити, що ми тарифи підіймати в цей опальний сезон не будемо», - сказав Кличко.

Водночас міський голова звернувся до мешканців міста та закликав вчасно сплачувати за комунальні послуги. Адже існує велика заборгованість за тепло.

«Це понад 6 мільярдів гривень, і це великі кошти, і я хотів би звернутись до вас. Сплата за послуги – це ваша підтримка життєдіяльності нашого міста», - наголосив мер столиці.

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