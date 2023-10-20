На Тернопільщині чоловіка привалило дерево, до приїзду швидкої він не дожив

Ймовірно, чоловік, зрізаючи ясена, не розрахував кут падіння, і стовбур впав на нього.

Джерело фото: tp.npu.gov.ua

У селі Трибухівці, що в Тернопільській області, загинув чоловік через травми, отримані від падіння дерева. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Повідомлення про цю трагедію надійшло на лінію екстреної допомоги (102) від фельдшера швидкої медичної допомоги з селища Гусятин. В селі Трибухівці чоловік, 1972 року народження, помер внаслідок травм, які він отримав після падіння дерева. На місце події вирушила слідчо-оперативна група поліції.

Встановлено, що загиблий допомагав своїй сусідці вирубувати дерево. Хоча він раніше вже виконував подібні роботи і був досвідченим у порубці дерев, цього разу, ймовірно, він порушив правила особистої безпеки. За припущеннями поліції, чоловік можливо не розрахував кут падіння дерева, і внаслідок цього стовбур великого ясена впав на нього. Свідки події встигли витягнути чоловіка з-під крони дерева, але до приїзду медичної допомоги він помер.

За цим фактом розпочато слідчий процес в рамках частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

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