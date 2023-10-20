На Тернопольщине мужчину привалило дерево, до приезда скорой он не дожил

Вероятно, мужчина, срезая ясеня, не рассчитал угол падения, и ствол упал на него.

Источник фото: tp.npu.gov.ua

В селе Трибуховцы, что в Тернопольской области, погиб мужчина из-за травм, полученных от падения дерева. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщение об этой трагедии поступило на линию экстренной помощи (102) от фельдшера скорой медицинской помощи из поселка Гусятин. В селе Трибуховцы мужчина, 1972 года рождения, умер в результате травм, которые он получил после падения дерева. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Установлено, что погибший помогал своей соседке вырубать дерево. Хотя он ранее уже выполнял подобные работы и был опытным в порубке деревьев, на этот раз, вероятно, он нарушил правила личной безопасности. По предположениям полиции, мужчина возможно не рассчитал угол падения дерева, и в результате этого ствол большого ясеня упал на него. Свидетели происшествия успели вытащить мужчину из-под кроны дерева, но до приезда медицинской помощи он скончался.

По данному факту начат следственный процесс в рамках части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.