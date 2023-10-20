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Для Днепровского апелляционного суда хотят найти шесть судей

ВККС объявила о временной командировке в Днепровский апелляционный суд.

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Для Днепровского апелляционного суда хотят найти шесть судей

16:14, 20 октября 2023
ВККС объявила о временной командировке в Днепровский апелляционный суд.
Для Днепровского апелляционного суда хотят найти шесть судей
Источник фото - Судебная власть
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Высшая квалификационная комиссия судей 20 октября 2023 года объявила о командировке (временном переводе) 6 судей общих апелляционных судов в Днепровский апелляционный суд.

 Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации объявления.

Рассмотрение кандидатур, подавших соответствующие документы, состоится 15 ноября 2023 года.

Отметим, что на октябрь в Днепровском апелляционном суде являются вакантными 36 должностей судей (предельная численность – 60 судей).

Напомним, что в октябре ВККС также объявила о возможности временной командировки девяти судей в Одесский апелляционный суд.

Автор Вячеслав Хрипун

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