Для Днепровского апелляционного суда хотят найти шесть судей

Высшая квалификационная комиссия судей 20 октября 2023 года объявила о командировке (временном переводе) 6 судей общих апелляционных судов в Днепровский апелляционный суд.
Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации объявления.
Рассмотрение кандидатур, подавших соответствующие документы, состоится 15 ноября 2023 года.
Отметим, что на октябрь в Днепровском апелляционном суде являются вакантными 36 должностей судей (предельная численность – 60 судей).
Напомним, что в октябре ВККС также объявила о возможности временной командировки девяти судей в Одесский апелляционный суд.
Автор Вячеслав Хрипун
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