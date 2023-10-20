YouTube запускает новостной раздел в приложении

Вкладка «News» будет транслировать новостные видео «Shorts».

YouTube внедряет новую функцию, которая позволит пользователям удобно получать актуальные новости из разных сфер, включая видео, прямые трансляции, подкасты и короткие видеоролики «Shorts». Эта инновация отныне будет доступна на специальной странице, которая получит название «News» и будет обозначена иконкой газеты, – сообщает ТОнеТО.

Хотя это может показаться как нововведение, фактически это объединение разнообразного контента в едином месте для удобства пользователей. Вкладка «News» объединит информацию о различных темах, включая политику, экономику, спорт, культуру и многие другие. Пользователи смогут легко подписаться на интересующие их каналы для получения уведомлений о новостях и обновлениях в соответствии с их интересами.

Ранее YouTube анонсировал новые функции с искусственным интеллектом для работы видео.

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