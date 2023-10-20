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Украина фактически формирует для мира стандарты привлечения к ответственности за преступления против окружающей среды как военные преступления, - Андрей Костин

Наша страна объединяет мир для обеспечения неотвратимости наказания для военных преступников и создания соответствующих стандартов привлечения к ответственности тех, кто будет пытаться совершить аналогичные преступления в других частях света, - Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Для Днепровского апелляционного суда хотят найти шесть судей

ВККС объявила о временной командировке в Днепровский апелляционный суд.

ВККС готовится возобновить конкурс на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

Но еще необходимо завершить проверку практических заданий, выполненных кандидатами.

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Молодежь не стремится работать на государственной службе, хотя ее призывают работать в госсекторе.

ВККС утвердила новый Регламент: председателя и заместителя председателя ВККС теперь можно отозвать с должностей

Пока неизвестно, введет ли у себя такую же инициативу Высший совет правосудия.

  1. В мире

YouTube запускает новостной раздел в приложении

22:59, 20 октября 2023
Вкладка «News» будет транслировать новостные видео «Shorts».
YouTube запускает новостной раздел в приложении
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YouTube внедряет новую функцию, которая позволит пользователям удобно получать актуальные новости из разных сфер, включая видео, прямые трансляции, подкасты и короткие видеоролики «Shorts». Эта инновация отныне будет доступна на специальной странице, которая получит название «News» и будет обозначена иконкой газеты, – сообщает ТОнеТО.

Хотя это может показаться как нововведение, фактически это объединение разнообразного контента в едином месте для удобства пользователей. Вкладка «News» объединит информацию о различных темах, включая политику, экономику, спорт, культуру и многие другие. Пользователи смогут легко подписаться на интересующие их каналы для получения уведомлений о новостях и обновлениях в соответствии с их интересами.

Ранее YouTube анонсировал новые функции с искусственным интеллектом для работы видео.

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