Практика судів

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Україна фактично формує для світу стандарти притягнення до відповідальності за злочини проти довкілля як воєнні злочини, - Андрій Костін

Наша країна об’єднує світ задля забезпечення невідворотності покарання для воєнних злочинців та створення відповідних стандартів притягнення до відповідальності тих, хто намагатиметься скоїти аналогічні злочини в інших частинах світу, - Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Для Дніпровського апеляційного суду хочуть знайти шість суддів

ВККС оголосила про тимчасове відрядження у Дніпровський апеляційний суд.

ВККС готується відновити конкурс на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Але ще необхідно завершити перевірку практичних завдань, виконаних кандидатами.

Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.

ВККС затвердила новий Регламент: голову та заступника голови ВККС тепер можна відкликати з посад

Наразі невідомо, чи запровадить у себе таку ж ініціативу Вища рада правосуддя.

  1. У світі

YouTube запускає новинний розділ у додатку

22:59, 20 жовтня 2023
Вкладка «News» транслюватиме новинні відео «Shorts».
YouTube запускає новинний розділ у додатку
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YouTube впроваджує нову функцію, яка дозволить користувачам зручно отримувати актуальні новини з різних сфер, включаючи відео, прямі трансляції, подкасти та короткі відеоролики «Shorts». Ця інновація відтепер буде доступна на спеціальній сторінці, яка отримає назву «News» та буде позначена іконкою газети, – повідомляє ТОнеТО.

Хоча це може здатися як нововведення, фактично це об'єднання різноманітного контенту в єдиному місці для зручності користувачів. Вкладка «News» об'єднає інформацію про різні теми, включаючи політику, економіку, спорт, культуру та багато інших. Користувачі зможуть легко підписатися на канали, які їх цікавлять, для отримання сповіщень про новини та оновлення відповідно до їхніх інтересів.

Раніше YouTube анонсував нові функції зі штучним інтелектом для роботи відео.

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