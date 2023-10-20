YouTube запускає новинний розділ у додатку

Вкладка «News» транслюватиме новинні відео «Shorts».

YouTube впроваджує нову функцію, яка дозволить користувачам зручно отримувати актуальні новини з різних сфер, включаючи відео, прямі трансляції, подкасти та короткі відеоролики «Shorts». Ця інновація відтепер буде доступна на спеціальній сторінці, яка отримає назву «News» та буде позначена іконкою газети, – повідомляє ТОнеТО.

Хоча це може здатися як нововведення, фактично це об'єднання різноманітного контенту в єдиному місці для зручності користувачів. Вкладка «News» об'єднає інформацію про різні теми, включаючи політику, економіку, спорт, культуру та багато інших. Користувачі зможуть легко підписатися на канали, які їх цікавлять, для отримання сповіщень про новини та оновлення відповідно до їхніх інтересів.

Раніше YouTube анонсував нові функції зі штучним інтелектом для роботи відео.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.