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Оновлено Порядок прийняття рішень про реєстрацію ти відмову в реєстрації податкових накладних в ЄРПН

21:52, 20 жовтня 2023
Змінами впроваджено право ініціювати подання письмових пояснень та копій документів до розрахунків коригування, у яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів чи послуг їх постачальнику, отримувачем.
Оновлено Порядок прийняття рішень про реєстрацію ти відмову в реєстрації податкових накладних в ЄРПН
Фото: dp.tax.gov.ua
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало, що 30 вересня набрали чинності зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12.2019 № 520. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Змінами, зокрема, передбачається, що у разі, коли у квитанції до податкової накладної / розрахунку коригування зазначено код товару / послуги згідно з УКТ ЗЕД / умовним кодом товару / ДКПП, операція за яким стала підставою для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів виключно до такої операції.

Також змінами впроваджено право ініціювати подання письмових пояснень та копій документів до розрахунків коригування, у яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів / послуг їх постачальнику, отримувачем (покупцем), для чого:

отримувач (покупець) надсилає такі пояснення та копії документів постачальнику (продавцю) через електронний кабінет в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису;

постачальник (продавець) подає такі пояснення та копії документів з накладенням кваліфікованого електронного підпису до контролюючого органу;

отримувачу (покупцю) надходить в електронний кабінет інформація щодо дати подання пояснень та копій документів постачальником (продавцем) і результату розгляду комісією регіонального рівня таких пояснень та копій документів.

Також після запровадження змін у формі «Рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» зазначається територіальний орган ДПС, комісією з питань зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних якого прийнято таке рішення.

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