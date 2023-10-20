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Як українцям покинути Чехію, маючи тимчасовий захист: пояснення

22:38, 20 жовтня 2023
Українці, які хочуть покинути Чехію назавжди, повинні відмовитися від тимчасового захисту.
Як українцям покинути Чехію, маючи тимчасовий захист: пояснення
Джерело фото: АНТИКОР
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Станом на жовтень 2023 року в Чехії перебувають понад 362 тисячі українських біженців, багато з яких отримали статус тимчасового захисту. Однак, якщо ви плануєте повернутися в Україну назавжди і не бажаєте більше користуватися цим статусом, існують певні кроки для закриття цього питання, – повідомляє nasiukrajinci.cz.

Перш за все, необхідно мати біометричний паспорт або звертатися до Департаменту притулку та міграційної політики МВС, якщо він відсутній. Там вам нададуть візову відмітку та видалять статус тимчасового захисту.

Для тих, хто перебуває на території України, відмовитися від статусу можна звернувшись до Посольства Чеської Республіки в Києві або до Генерального консульства Чеської Республіки у Львові.

Також важливо повідомити медичну страхову компанію про відмову від тимчасового захисту та надати їй документ про закінчення візи. В іншому випадку, у вас може з'явитися заборгованість по страховому внеску.

Українцям також слід повідомити чеську школу про свій виїзд на батьківщину, якщо вони вивчають дітей в чеських навчальних закладах. Школа може вимагати повернення позиченого обладнання і здійснити фінансовий розрахунок.

Надалі необхідно вирішити податкові питання, зокрема, подати декларацію про доходи фізичних осіб, якщо це передбачено за законом, та повідомити податкового керуючого про зміну реєстраційних даних при виїзді з України.

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