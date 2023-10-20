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У Києві планують збільшити штрафи за балкони та прибудови до будівель в історичних районах міста

22:19, 20 жовтня 2023
Наразі штраф для фізичної особи становить 1 700 гривень, а для юридичної від 17 000 до 170 000 гривень.
У Києві планують збільшити штрафи за балкони та прибудови до будівель в історичних районах міста
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У Києві планують підвищити розміри штрафів за незаконні добудови, такі як балкони, тераси та інші засклені об'єкти, зокрема в історичних районах міста. Про це заяви голова Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Марина Соловйова, пише Liga.net.

За її словами, спочатку власнику нерухомості виносять розпорядження щодо видалення незаконних добудов, і якщо власник не виконує це розпорядження, йому накладають штраф. Штраф для фізичної особи становить 1700 гривень, а для юридичних осіб штрафи коливаються від 17 000 до 170 000 гривень.

Зазначається, що міська адміністрація також працює над ратифікацією конвенції, яка дозволить внести в Кримінальний кодекс України статті, що передбачатимуть невідворотні покарання за знищення пам'яток культурної спадщини.

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