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Украина фактически формирует для мира стандарты привлечения к ответственности за преступления против окружающей среды как военные преступления, - Андрей Костин

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  1. В Украине

В Киеве планируют увеличить штрафы за балконы и пристройки к зданиям в исторических районах города

22:19, 20 октября 2023
Сейчас штраф для физического лица составляет 1 700 гривен, а для юридического от 17 000 до 170 000 гривен.
В Киеве планируют увеличить штрафы за балконы и пристройки к зданиям в исторических районах города
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В Киеве планируют повысить размеры штрафов за незаконные достройки, такие как балконы, террасы и другие застекленные объекты, в частности в исторических районах города. Об этом заяви глава Департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Марина Соловьева, пишет Liga.net.

По ее словам, сначала владельцу недвижимости выносят распоряжение об удалении незаконных достроек, и если владелец не выполняет это распоряжение, ему накладывают штраф. Штраф для физического лица составляет 1700 гривен, а для юридических лиц штрафы колеблются от 17 000 до 170 000 гривен.

Отмечается, что городская администрация также работает над ратификацией конвенции, которая позволит внести в Уголовный кодекс Украины статьи, предусматривающие неотвратимые наказания за уничтожение памятников культурного наследия.

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