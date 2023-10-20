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Как украинцам покинуть Чехию, имея временную защиту: объяснение

22:38, 20 октября 2023
Украинцы, которые хотят покинуть Чехию навсегда, должны отказаться от временной защиты.
Как украинцам покинуть Чехию, имея временную защиту: объяснение
Источник фото: АНТИКОР
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По состоянию на октябрь 2023 года в Чехии находятся более 362 тысяч украинских беженцев, многие из которых получили статус временной защиты. Однако, если вы планируете вернуться в Украину навсегда и не желаете больше пользоваться этим статусом, существуют определенные шаги для закрытия этого вопроса, - сообщает nasiukrajinci.cz.

Прежде всего, необходимо иметь биометрический паспорт или обращаться в Департамент убежища и миграционной политики МВД, если он отсутствует. Там вам предоставят визовую отметку и выдадут статус временной защиты.

Для тех, кто находится на территории Украины, отказаться от статуса можно обратившись в Посольство Чешской Республики в Киеве или в Генеральное консульство Чешской Республики во Львове.

Также важно уведомить медицинскую страховую компанию об отказе от временной защиты и предоставить ей документ об окончании визы. В противном случае, у вас может появиться задолженность по страховому взносу.

Украинцам также следует уведомить чешскую школу о своем выезде на родину, если они изучают детей в чешских учебных заведениях. Школа может потребовать возврата одолженного оборудования и осуществить финансовый расчет.

В дальнейшем необходимо решить налоговые вопросы, в частности, подать декларацию о доходах физических лиц, если это предусмотрено по закону, и сообщить налоговому управляющему об изменении регистрационных данных при выезде из Украины.

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